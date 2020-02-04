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Ağrı'da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Ağrı’da etkili olan kar yağışı sonrası belediye bağlı ekiplerin, cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası belediye bağlı ekiplerin, cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor.


Kentte iki günlük aralıksız süren kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için tüm cadde ve sokaklarda çalışma yürüten ekipler, biriken kar kütlelerini kamyonlarla şehir dışına taşıyor. Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, gecesini gündüzüne katıp karla mücadele ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması adına 18 mahallemizde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor" ifadeleri kullanıldı

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