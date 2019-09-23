Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ağrı'da “Beraber Yürüyelim” Etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu himayelerinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlayan “Beraber Yürüyelim” organizasyonu Ağrı'da da gerçekleşti.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ağrı'da “Beraber Yürüyelim” Etkinliği Cumhuriyet caddesinde başlayıp Atatürk anıtında sona erdi.

Beraber Yürüyelim etkinliğine; Spor Şube Müdürü Cemil Budak, Hamur Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yusuf Öner, Personel Şube Müdürü Mehmet Koçoğlu,Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Nazire Çobankaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörleri,kurum personeli,300'e yakın sporcu ve vatandaş katılım sağladı.

Etkinlikle ilgili Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “‘Beraber Yürüyelim' Etkinliği; 2002 yılında ilan edilen ve o yıldan itibaren her yıl Avrupa'nın tüm ülkelerinde düzenli olarak kutlanılan ‘Avrupa Hareketlilik Haftası' her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanıyor. Temel amacı çarpıcı bir dizi fiziksel aktivite ile hareketlilik ve sağlıklı yaşam konusunda toplumsal farkındalığın gelişmesine hizmet etmek olan bu hafta dolayısıyla tüm Avrupa'da olduğu gibi ülkemizde de başını Herkes İçin Spor Federasyonu'nun çektiği bir dizi aktivite gerçekleştirildi.

Bu yıl “Beraber Yürüyelim” sloganının benimsediği haftada, şehirlerde motorize trafiğin kısıtlanması, çevreci ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi, toplumsal yaşam alanlarının daha sağlıklı ve hareketli hale getirilerek düzenlemesi ve sağlıklı ve aktif yaşama/ yaşlanma politikalarının desteklenmesi amacı ile bir dizi etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Kuruluşunu Anayasamızın 59.maddesinde yer alan; “Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitleri yayılması teşvik eder” ilkesi üzerine inşa eden Federasyonumuz ülke genelinde 3'ten 93 yaşa bütün vatandaşlarımızı fiziksel aktivite hususunda bilinçlendirmek üzere yürüttüğü faaliyetleri, bu yılda etkinliklerimiz arasında bulunan Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde zirveye taşıyacak bir etkinlik taçlandırmış bulunmaktayız.

Buna istinaden Federasyon himayelerinde, bugün saat 14.00'da 81 ilimizi eş zamanlı olarak başlattığımız “Beraber Yürüyelim” organizasyon halkımızın yoğun katılımı ve sportif etkinliklerle dolu bir şekilde gerçekleştirilmiştir' ifadelerine yer verildi.