İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Ağrı’nın Patnos ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan bıçaklı kavgada Ufuk A.

Ağrı'nın Patnos ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan bıçaklı kavgada Ufuk A. (24) isimli şahıs kavga ettiği şahıslarca bıçaklanarak yaralandı.


Mahallelilerin 112 Acil servisi aramasıyla Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Ufuk A. kalbine aldığı bıçak darbesi neticesinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hastanede vefat etti.


Emniyet güçleri olaya karışan ve tespit edilen şahısların yakalanması için ilçede geniş çaplı operasyon başlattı.

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