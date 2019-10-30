Ağrı'da ‘Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı Anlama' konferansı

Dr. Adem Tatlı'nın konuşmacı olduğu, ‘Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı Anlama' konulu bir konferans düzenlendi.

AİÇÜ Nezehat Çeçen Salonunda düzenlenen konferansa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı.

Konferansta ‘Bilimlerin Işığında Yaratılış ve Yaratıcıyı Anlama' konulu sunumu gerçekleştiren Prof. Dr. Tatlı, yaratıcıyı ve yaratılışı anlamanın; bilim tasavvufun birleşmesiyle ile mümkün olabileceğini söyledi.

Konferans, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kaya'nın Prof. Dr. Tatlı' ya plaket vermesiyle sona erdi.