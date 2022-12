Ağrı'da bin 156 kilometrelik köy yolu sıcak asfaltla buluştu

Konuya ilişkin Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada “İdaremiz 2022 yılı yatırım programı çerçevesinde kırsalda yol standartlarının daha modern hale gelmesi için Patnos ilçesine bağlı Hisar, Yürekveren, Aş. Kamışlı, Ürküp köyünde 7 km, Eleşkirt ilçesine bağlı İndere ve Yağmurlu köyünde 5,30 km, Tutak ilçesine bağlı Kesik, Alacahan ve Karaağaç köyünde 3 km, Diyadin ilçesine bağlı Omuzbaşı, Yk. Akpazar, Aş. Akpazar, Yeşildurak köyünde 5,95 km, Taşlıçay ilçesine bağlı Yk. Düzmeydan köyünde 3,50 km, Hamur ilçesine bağlı Sarıbuğday köyünde 2,40 km, Fizik Tedavi Hastanesi ve Karaköse Termal Tesislerinin yoluna 550 metre, Ağrı merkeze bağlı Güneysu köyünde 7,9 km, Yk. Ağadeve köy yolunda ise 3 km sıcak asfalt serimi yaparak 2022 yılında toplam 38,60 km yolu asfaltladı.

Hizmet bağlamındaki toplam 3 bin 285 km yol ağımızın şu ana kadar bin 156 km'sini sıcak asfalta kavuşturduk. Köy yollarının fiziki şartlarını yükselten İdaremizin yaptığı asfalttan doğrudan ve dolaylı olarak nüfusun yüzde 68'i faydalanıyor.

Sıcak asfalt çalışmasının yanı sıra muhtelif köy içlerinde kullanılması için 80 bin metrekare kilitli parke taşı döşemesi de yaparak, 721 km stabilize kaplama ve iyileştirme, 4 bin 566 km reglaj, 913 km'de yeni arazi yolu çalışması gerçekleştirdik. İdaremiz ayrıca Ağrı merkez ve ilçelere bağlı köylerde ihtiyaç duyulan noktalara 681 adet beton büz döşemesi yaparak 71 adet de menfez çalışması tamamladı” denildi.

“Ağrı'ya Değer Katan Her Yatırımda Özel İdarenin Emeği Var”

Açıklamada ayrıca İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci'nin de şu açıklamasına yer verildi: “İş yoğunluğunun fazla olduğu bir iş sezonunu geride bırakıyoruz. Kırsal altyapı çalışmalarımızla yüzlerce noktaya dokunduk. Hizmet götürdük. Bu yıl 38,05 km sıcak asfalt yaptık. Kendi kilitli parke tesisimizde ürettiğimiz 80 bin metrekare taşı ihtiyaç olan köylerimize ulaştırdık. İlimiz genelinde 721 km stabilize kaplama ve iyileştirme, 4 bin 566 km reglaj, 913 km yeni arazi yolu, 71 adet menfez ve ihtiyaç duyulan noktalara 681 adet beton döşeme çalışması gerçekleştirdik. Aynı şekilde ihtiyaç duyulan noktalara sanat ve menfez yapım çalışmalarımız oldu. Sadece altyapı çalışmalarıyla değil tabii üst yapı çalışmalarıyla da Özel İdare olarak gerekeni yapıyoruz. İl Özel İdaremizin hizmet çeşitliliği her alanda devam etmektedir. Ağrı'ya değer katan her yatırımda özel idarenin emeği var. Her türlü öncülüğü ve desteğinden dolayı valimiz sayın Dr. Osman Varol'a ve bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”