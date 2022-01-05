İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da binada çıkan yangın paniğe neden oldu

Ağrı’nın Tutak ilçesinde bir binanın kalorifer kazanında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir binanın kalorifer kazanında çıkan yangın paniğe neden oldu.


Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir binanın kalorifer kazanının patlaması nedeniyle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu itfaiye ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu güçlükle kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralıların olmadığı bildirildi.

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