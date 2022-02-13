Ağrı'da binlerce kişi Siyer Yarışması'na katıldı

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "O'nu Oku, O'nu Yaşa" temasıyla düzenlenen Siyer Yarışması'na Ağrı'da binlerce kişi katıldı.

Ağrı merkez ve ilçelerde olmak üzere bir çok noktada gerçekleştirilen yarışmaya, 7'den 70'e her yaştan binlerce kişi katılım sağladı.

Aylar öncesinden kayıtlar alınarak, sınav için yoğun çalışmalar yürütüldü. Yoğun kar yağışları ve olumsuz hava şartlarına rağmen binlerce kişi yarışmaya katılmak için kayıt yaptırdı. Yoğun çalışma ve hazırlıkların ardından bugün vatandaşların yoğun katılımıyla yarışma gerçekleştirildi.

Yarışmanın yapılacağı merkez ve okullardaki görevliler, sabahın erken saatlerinde, görev alacakları okul ve ilçelere gittiler. Okullun girişlerine, sınava gireceklerin isimleri ve sınıflarının yazıldığı listeler asıldı. Yarışmaya gelenler bu listelere bakarak, sınıflarına girdiler. Salon ve sınıf görevlileri tarafından gelenlere yardımcı olundu.

Hava sıcaklığının Ağrı'da eksi 15 dereceyi bulmasına rağmen yarışmaya katılımın yüzde 90 oranını yakaladığını belirten Peygamber Sevdalıları Vakfı Ağrı Temsilcisi Arif Yılmaz "Şuan hava sıcaklığı eksi 15 derece. Soğuk havaya rağmen hamdolsun yarışmacılar akın akın sınava girecekleri okullara geldiler, çok ciddi bir ilgi var. Kentimizde sınava katılım oranı yüzde 90 oranındaydı. Yaklaşık 5 aylık bir çalışmanın neticesinde bu organizasyon gerçekleşti, bu noktada gerek Milli Eğitim Müdürlüğü gerek Ağrı Belediyesi ve gerekse Ağrı İl Müftülüğü emekleri söz konusu, yardımcı oldular, duyuru yaptılar teşekkür ediyoruz kurum yetkililerimize. Sorunsuz bir şekilde sınavı gerçekleştirdik. Hamdolsun bu sınav kaybeden olmayan bir sınav, Resulullah (Sallalahu Aleyhi Vesselem)'ın hayatını öğrendi katılımcılar. Aslolan budur, Peygamber Efedimizin hayatının öğrenilmesi, amacımızda budur." ifadelerini kullandı.