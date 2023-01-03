Ağrı'da bir kilogramlık sahte külçe altın ele geçirildi

Ağrı'da uygulama noktasında durdurulan bir araçta, 1 kilogramlık sahte külçe altın ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Murat Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki yol kontrol ve arama noktasında bir otomobilde arama yaptı. Yapılan arama sonucu otomobilde 1 kiloluk sahte külçe altın ele geçirildi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde, Murat Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan otomobilde yolcu olarak bulunan S.G. isimli şahsın üzerinde faturasız 'Rand Refinery South Africa Gold 9950 Fineness Sr. 78631' yazılı, bin gram ağırlığında sahte külçe altın ele geçirilmiştir. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.