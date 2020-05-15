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Ağrı'da "Bir Kolaylaştırıcı Olarak İletişim" konferansı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliğiyle öğretmenlere yönelik e-konferans yoluyla "Bir Kolaylaştırıcı Olarak İletişim" konferansı yapılacak.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliğiyle öğretmenlere yönelik e-konferans yoluyla "Bir Kolaylaştırıcı Olarak İletişim" konferansı yapılacak.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öğretmen Akademisi Vakfı işbirliğiyle öğretmenlere yönelik e-konferans yoluyla 20 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te "Bir Kolaylaştırıcı Olarak İletişim" konferansı yapılacak. Öğretmen Akademisi Vakfı'nda görev yapan Eğitimci Arzu Yüksel tarafından verilecek olan konferansta, "İletişimi etkileyen unsurlar, iletişimin kolay ve zor etkenleri, toplumsal bağlamda iletişim adımları, iletişim becerileri" hakkında bilgilerin aktarılacağı öğrenildi.

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