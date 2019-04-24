Ağrı'da Bölge Araştırma Hastanesi kuruluyor

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 24 Haziran seçimleri sonrasında Ağrı'nın sağlık sorunlarındaki iyileştirmeleri yapmaya devam ediyor. Çelebi'nin sağlık alanındaki araştırma raporları, Sağlık Bakanlığına sunuldu. Bakanlık yetkilileri ile istişarelerde bulunan Çelebi, Ağrı'nın sağlıkta basamak atlayacağını söyledi.

SAĞLIK ALANINDA ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPILDI

Ağrı'da sağlık alanında önemli iyileştirmeler yapıldığını söyleyen Çelebi "24 Haziran seçimleri sonrasında 400 Yataklı Devlet Hastanemiz tüm poliklinikleri ile birlikte hizmet vermeye başladı. Hastanemizde eksikliğini hissettiğimiz alanlarda kısa sürede önemli adımlar attık. Anjiyo Ünitesi sorununu çözdük, eğitimleri tamamladık ve kısa süre içerisinde Anjiyo Ünitesini açacağız. ESWL (Böbrek Taşı Kırma) Ünitesini kurarak Ağrılı hemşehrilerimizin il dışına çıkmasının önüne geçtik. Bunun yanı sıra yoğun bakım ve yeni doğan çocuk gibi önemli ünitelerin sayılarını arttırdık. İl genelinde doktor sayımızı arttırmanın yanı sıra kemoterapi ve obezite merkezlerini kurduk. "dedi

AĞRI SAĞLIKTA BASAMAK ATLAYACAK

Seçim sonrasında 200 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi müjdesi verdiklerini söyleyen Çelebi; "Şimdi Ağrı'nın sağlık sektörünü, çok daha ileri bir seviyeye taşımaya hazırlanıyoruz. Sağlık Bakanlığımız ile yaptığımız çalışmalar ile Tıp Fakültesi, 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile 450 yataklı Ağrı Devlet Hastanesinin afili çalışabilmesi üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında Ağrı ili 2. Basamak Sağlık Kuruluşu statüsünden 3. Basamak Sağlık Kuruluşu statüsüne yükselmiş olacak. Bunun diğer adı ise Bölge Araştırma Hastanesidir. Bölge Araştırma Hastanesi statüsü olacak olan Ağrı Devlet Hastanesinde, sevk sayısı minimum düzeye indirilmiş olacak. " dedi.

DOKTOR İHTİYACINA YÖNELİK RAPOR OLUŞTURULDU

Ağrı'nın sürekli olarak doktor eksikliği sorunu yaşadığını söyleyen Çelebi, bunun sebeplerini araştırdıklarını söyleyerek " Bir çok doktor arkadaşımız ile bu konuyu görüştük. Ağrı'da görev yapan doktorlarımıza yönelik yaptığımız araştırmaları raporlaştırdık. Bu raporu Sağlık Bakanlığımız ile paylaştık. Araştırmalarda doktorlarımızın konaklama sorunu yaşadığına dair tespitlerimiz oldu. Doktorların daha uzun süre Ağrı'da kalabilmesi için öncelikli olarak lojman yapılması için girişimlerimizi başlattık. Herhangi bir aksaklık olmaması durumunda Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin temeli ile birlikte Ağrı'da doktorlar için lojman inşaatının da temelinin atılmasını hedefliyoruz." dedi.