İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da bölgesel kros ligi yarışmaları yapıldı

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U-16 ve U-18, Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1.

Kademe (Doğu Anadolu Bölgesi) Yarışmaları Ağrı'da yapıldı.


Türkiye çapında yetenek taraması niteliği de taşıyan Bölgesel Kros Ligi'nin 2019 sezonundaki birinci kademesi Ağrı yarışları tamamlandı. Düzenlenen Yarışmalara Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı illerinden 90 erkek ve 60'ı kız sporcu olmak üzere toplam 150 Sporcu katıldı.


Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmalarda, yarışan Ağrı'lı sporcular dört farklı kategoride kupalar kazanarak başarılı bir grafik çizdi.


Yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara Kupa ve Madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, federasyon yetkilileri ve antrenörler tarafından verildi.


Ayrıca Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışlarda mücadele eden sporculara ve antrenörlere su ve kek ikramı yaptı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.