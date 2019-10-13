Ağrı'da bölgesel kros ligi yarışmaları yapıldı

Kademe (Doğu Anadolu Bölgesi) Yarışmaları Ağrı'da yapıldı.

Türkiye çapında yetenek taraması niteliği de taşıyan Bölgesel Kros Ligi'nin 2019 sezonundaki birinci kademesi Ağrı yarışları tamamlandı. Düzenlenen Yarışmalara Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Iğdır, Ardahan, Kars ve Ağrı illerinden 90 erkek ve 60'ı kız sporcu olmak üzere toplam 150 Sporcu katıldı.

Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmalarda, yarışan Ağrı'lı sporcular dört farklı kategoride kupalar kazanarak başarılı bir grafik çizdi.

Yarışlar sonucunda dereceye giren sporculara Kupa ve Madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, federasyon yetkilileri ve antrenörler tarafından verildi.

Ayrıca Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yarışlarda mücadele eden sporculara ve antrenörlere su ve kek ikramı yaptı.