Ağrı'da cadde ve sokaklar korona virüse karşı sabunlu su ile yıkanıyor

Ağrı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Ağrı'nın bütün cadde ve sokaklarını yıkıyor. Yaklaşık 6 aydır başlayan pandemi sürecinin Ağrı'da yaşayan vatandaşları daha fazla olumsuz etkilememesi için belediye olarak üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirmek istediklerini belirten Temizlik İşleri Müdürü Adil Şengül, bu çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini söyledi.

‘6 aydır bu çalışmaları yapıyoruz ve kar yağıncaya kadar da bu çalışmalarımız devam edecek'

Cadde ve sokakları yıkama işlemlerini daha önce akşamları yürüttüklerini, havaların soğumasıyla birlikte gündüz vardiyasına geçtiklerini kaydeden Şengül, “Pandemi süreci başladığından beri cadde ve sokaklarımızı sabunlu su ve dezenfektan ile her gün, her akşam yıkamaktayız. Daha önce akşam vakitlerinde bu çalışmalarımızı yapıyorduk ancak havaların soğuması ile beraber çalışmalarımızı gündüz vakitlerine aldık. Pandemi süreci başladığından beri yani yaklaşık 6 aydır bu çalışmaları yapıyoruz ve kar yağıncaya kadar da bu çalışmalarımız devam edecek. Halkımızın, vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hayatını sürdürebilmesi için bu çalışmaları yapıyoruz” dedi.