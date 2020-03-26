Ağrı'da camiilerde yatsı ezanının ardından dualar yükseldi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın aldığı karar gereği yatsı ezanının okunmasının ardından Ağrıdaki camilerde dualar edildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aldığı karar gereği yatsı ezanının okunmasının ardından Ağrıdaki camilerde dualar edildi.
Yeni tip korona virüs (kovid-19) nedeniyle cemaatle namaza izin verilmeyen camilerde okunan yatsı namazının ardından dualar yükseldi.
Ağrı'da da yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına tekbir ve salavatlarla devam edildi. Minareden yükselen duaları vatandaşlar evlerinden dinledi.