Ağrı'da çatı katında yangın paniği

Ağrı'da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Alpaslan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen dumanları gören vatandaşlar, bina sakinlerini yangın çıktığı konusunda uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süren uğraşların ardından yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Yangını fark ederek apartman sakinlerini uyaran ve itfaiye ekiplerine haber veren vatandaş, “Yoldan geçerken yangını fark ettim. Daha sonra binaya gittim. Kapı kapalıydı. İçeriye girip haber veremediğim için karşıda bulunan inşaata çıktım. Camlarına taş attım. Taş attıktan sonra çıktılar. Önce inanmadılar. Sonra tekrar çağırdım, aşağıya indiler. İtfaiye ekipleri geldi. Binanın çatısında da bayağı bir çökme olmuş. Yangının elektrikten kaynaklı olduğunu düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.