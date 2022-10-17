Ağrı'da çekilen 'Ammar' filmi Prag'daki festivalin final listesine girdi

'Ammar' adlı kısa film, Prag Uluslararası Bağımsız Film Festivali'nde seçki listesine girdi.

Savaşlardan etkilenen mülteci ve göçmen çocukların sesi olmak amacıyla çekilen "Ammar" adlı kısa film, Prag Uluslararası Bağımsız Film Festivali'nde (Prague International Indie Film Festival) finale kaldı. Savaşta ölen çocukların hayatına değinen film, yurt içinde de birçok başarı ve derece elde etti. Filmin yönetmeni Ömer Bayram Oğuz, festival komitesinden tebrik mesajı aldıklarını söyledi. Oğuz, uluslararası bağımsız bir film festivalinde bu başarıyı elde ettikleri için mutlu olduklarını ifade ederek, “Tüm ekip arkadaşlarımı kutlarım. Bizim amacımız, savaşların çocuklar üzerindeki etkisini sinema aracılığı ile dile getirmekti. Bugün elde ettiğimiz başarıdan dolayı mutluyuz” dedi.

Film, 2018 yılında Ağrı merkez, Doğubayazıt, Eleşkirt ve Patnos olmak üzere dört ayrı bölgede çekilerek tamamlandı.