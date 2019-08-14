İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da çıkan yangında 110 ton ot küle döndü

Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde nedeni belirlenemeyen yangında, kışın kullanılmak üzere hazırlanan 110 tonluk ot küle döndü.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde nedeni belirlenemeyen yangında, kışın kullanılmak üzere hazırlanan 110 tonluk ot küle döndü.


Taşlıçay ilçesine bağlı Aras köyünde çıkan yangında, hayvancılık yapan köylülerden 9 aileye ait kış aylarında hayvanlarına yedirmek amacıyla hazırladıkları 110 ton ot, çıkan yangında küle döndü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Eleşkirt ve Ağrı Belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, 4 saat süren yangın söndürme çalışmalarında otlardan iki parçayı söndürebildi. 9 parçadan oluşan 110 ton ottan 7 parçasının söndürülmesi ve yangının yakın mesafede bulunan diğer otlara bulaşmaması için Taşlıçay Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine takviye olarak gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.