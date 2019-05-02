Ağrı'da 'Çocuk Şenliği' düzenlendi

Ağrı'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ‘Çocuk Şenliği' düzenlendi.

Ağrı'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce, Millet Bahçesinde düzenlenen ‘Çocuk Şenliği' etkinliğine Vali Yardımcıları Yakup Ömeroğlu ve Hidayet Sarı, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, Tarım İl Müdürü Kenan Engin katıldı.

Çocuk Şenliği etkinliği, mehteran gösterisiyle başladı. Şenlik, semazen gösterisi, halk oyunları gösterileri ve obezite etkinliği ile devam etti. Çocukların doyasıya eğlendiği çocuk şenliğine katılım sağlayan vatandaşlar da eşlik etti. Öğrenci velileri ve öğretmenlerin yoğun katılım sağladığı çocuk şenliğinde hazırlanan etkinlikler, farklı okullardaki öğrencilerin öğretmenleriyle günler öncesinden yapılan provalardan sonra Millet Bahçesinde katılımcıların önünde sergilendi.

Seyircileri hayran bırakan gösteriler büyük beğeni toplarken şenliğe katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.