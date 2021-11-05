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Ağrı'da Covid-19 değerlendirme toplantısı düzenlendi

Ağrı Valisi Dr.

Osman Varol'un başkanlığında Covid-19 Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.


Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerin ve aşı uygulamalarının görüşüldüğü “Covid-19 Değerlendirme Toplantısı” Vali Varol'un başkanlığında düzenlendi.


Toplantıda devam dozlarının salgınla mücadeledeki önemine vurgu yapılarak Ağrı'daki 2. ve 3. doz aşıların oranının ele alındığı toplantıda bilgilendirme sunumu yapılarak Ağrı'nın Koronavirüs tablosu değerlendirildi.

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