Ağrı'da “Çözüm Senin Elinde” projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, başlatılan “Çözüm Senin Elinde” projesi ile kentteki eğitimin istenilen seviyede olmamasından dolayı eğitim sorunlarına çözüm aramak için öğretmenler bir araya gelecek.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan “Çözüm Senin Elinde” Projesi hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Ağrı ilinin eğitimde istenilen seviyede olmamasından dolayı eğitim sorunlarına öğretmenlerimizle beraber çözüm aranacaktır. İşin ehli olan öğretmenlerle beraber eğitim sorunlarına çözüm yolları aranacak ve öğretmenlerin birbirleriyle etkileşime girmelerine imkan oluşturularak birbirlerinin deneyimlerinden istifade etmeleri sağlanacaktır. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile okullar arası iletişim daha çok güçlendirilecektir. Projede mini workshoplar yapılarak her okul önce kendi içinde hem genel eğitim-öğretim ile ilgili sorunları tartışacak hem de okul içi eğitim-öğretim sorunlarını tartışacaktır. Bu tartışmalar sonunda olası çözüm yoları aranacak. Bulunan çözüm yollarından uygulanabilecekler için gerekli çalışmalar başlatılacaktır. Uygulanamayacaklar için de neden tespit çalışmaları yapılacak fiziki koşul yetersizliği, iletişimsizlik, prosedür engelleri gibi sorunlar ele alınacaktır. Her okul için ayrı ayrı rapor oluşturulacak. Bu raporlar dönem sonu yapılacak büyük workshopta tekrar ele alınacaktır. Büyük çalıştayda tüm branşlar kendi içinde gruplandırılarak çalışmalarını tamamlayacaktır. Dönem boyunca okul içi sorun-çözüm çalışmalarında aktif olarak rol almış öğretmen ve idareciler için teşvik programları uygulanacaktır”dedi.

Projeye okul müdürleriyle proje bilgilendirme toplantısı yapacaklarını dile getiren Tekin, ”Mini Okul Workshop'un yapılacağı okulların listesi ayarlanacaktır. Her hafta en az iki okulda olmak üzere Ar-Ge ekip üyelerince 15:00-17:00 saatleri arasında “Mini Okul Workshop” çalışmaları yapılacaktır. Yapılan bu çalışma sonunda tespit edilen sorunların çözümleri ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülecektir. Tüm faaliyetler düzenli olarak raporlandırılacaktır. Bu raporlar doğrultusunda eğitim sorunları, çözüm önerileri, uygulanabilen çözümler, uygulanamayan çözümlerin gerekçeleri ve benzer tüm etkenler belirlenecektir. Yıl sonunda “Büyük Okullararası Workshop” ile dönem boyunca elde edilen veriler üzerine tüm branş öğretmenlerinin katılımıyla çalışmalar tamamlanacaktır. Tespit edilen sorunlara çözüm önerilerinde bulunarak bu sorunları çözüme ulaştıran okul ve öğretmenlere teşvik ödülü çalışmaları yapılacaktır”diye konuştu.