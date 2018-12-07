Ağrı'da “Daha Çocuk Yaştayım” projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme amacıyla Serhat Kalkınma Ajansı'na (SERKA) sunduğu ve onaylanan “Daha Çocuk Yaştayım ” projesi hayata geçti. Proje kapsamında ilk olarak 30 rehber öğretmenin çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme eğitimi başladı.

Rehber öğretmenler eğitim sonunda il genelindeki okullarda görev yapan öğretmenlere çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme eğitimi düzenleyecek. Bilim Sanat Merkezinde düzenlenen ve 5 gün sürecek eğitim programına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Şube Müdürü Murat Karakurt, Hacettepe Üniversitesinde görev yapan Klinik Psikolog Özge Şahin ve rehber öğretmenler katıldı. Burada bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,”İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak başvurmuş olduğumuz SERKA teknik destek programı kapsamında gerçekleşen çocuk istismarı konulu ‘Daha Çocuk Yaştayım' isimli eğitimimiz rehber öğretmenlerimizin katılımıyla başlamış bulunmaktadır. Bu eğitimin öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Müdürlüğümüzce yürütmekte olduğumuz "Korkmuyorum Yalnız Değilim" isimli proje çalışmamız sonucunda öğretmenlerimizin sahada yaptıkları çalışmalara destek olacağını düşündüğümüz bu eğitim ile il genelinde görev yapan tüm öğretmenlerimizin çocuk istismarı ve istismar durumlarında yapılması gereken konularla ilgili profesyonel bir yaklaşım içinde bulunmalarını, okullarımızda verilen konu ile alakalı eğitimlerin niteliğini arttırmayı ve dolayısıyla toplumun bazı kesimlerinde yaşanan olumsuz durumlara doğru çözümler geliştirmeyi hedefliyoruz. ‘Korkmuyorum Yalnız Değilim' projemiz kapsamında yapacağımız çalışmalar farklı yöntem ve teknikler kullanılarak devam edecektir. 30 rehber öğretmen ve proje koordinatörünün katılımıyla gerçekleştirilecek bu uygulama eğitim sonunda il genelindeki tüm okullarda görev yapmakta olan diğer rehber öğretmen ve branş öğretmenlerine eğitim verilmesi planlanmıştır”dedi.

Tekin'in konuşmasının ardından çocuk istismarını önleme ve bilgilendirme eğitimi başladı.