Ağrı'da Deneyap Uygulama Sınavı yapıldı

Ağrı'da Geleceğin teknoloji yıldızı olmayı hedefleyen 425 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında düzenlenen uygulamalı sınava girdi.

Cumhurbaşkanlığı'nın 100 Günlük İcraat Programı'nda yer alan Deneyap Projesi'nde yer almak isteyen öğrenciler, Ağrı'da uygulamalı sınava girdi. Sınav, 15-16 ağustosta Ağrı ile birlikte 18 ilde bin 554 öğrenci, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi kapsamında girdikleri uygulamalı sınavda yeteneklerini sergiledi.

Ağrı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen sınava; Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İbik, Gençlik Merkezi Müdür V. Cemil Budak, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı temsilcisi Yusuf Polat yakından takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje ile Türkiye çapında 81 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezlerinde Deneyap Atölyeleri kurulacak. Teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri, bir araya getirmeyi planlıyor.