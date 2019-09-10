Ağrı'da Dezavantajlı çocuklar için gezi düzenlendi

Kentte Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla kurulan İl Koordinasyon Kurulunun aldığı karar doğrultusunda Ağrı Merkez İlçesine bağlı köylerde ikamet eden ve dezavantajlı ailelerin çocuklarının okul dışı zamanlarını değerlendirmek, çocukları dış uyarıcılardan korumak, akranları ile eşit fırsatlara kavuşabilmelerini sağlamak, tarih bilincini geliştirmek, millî ve manevi değerlere bağlılıklarını arttırmak amacıyla; Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Ağrı Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığı iş birliği ile Doğubayazıt İlçe sınırları içinde bulunan İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Eski Bayazıt Evleri ve Doğubayazıt Müzesi'ne gezi düzenlendi.

Etkinlikle ilgili Ağrı İl Çocuk Hakları Komitesinden yapılan açıklamada:“Bu etkinliğimizde Ağrı Merkez İlçesi köylerinde daha sonra ilçelerde ikamet eden, dezavantajlı ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken ailelerdeki çocuklarımızın sosyal ve kültürel aktivitelere yeterince katılamaması dolayısıyla bu çocuklarımızın korunması, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınması, refahlarının yükseltilmesi, ihmal ve istismarlarının önlenmesi amacıyla kamu kurumları ile birlikte çocuklarımızın okul dışı zamanlarını değerlendirmek, dış uyarıcılardan korumak ve akranları ile eşit fırsatlara kavuşabilmeleri sağlamak ve akademik, sosyal ve kültürel etkinlikler ile buluşturarak bu çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimine katkı sağlamak, akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimlerini desteklemek, özgüvenlerini arttırmak devletimize aidiyet duygularını geliştirmek ve çocuklarımızın aileleri ve sosyal çevreleri ile bağlarının güçlendirmeyi amaçlamaktayız. Bu etkinlikte ve yaptığımız tüm etkinliklerde desteğini esirgemeyen başta Vali Yardımcımız Yakup Ömeroğlu'na, Doğubayazıt Kaymakamı Zafer Engin'e İl Kültür Turizm Müdürlüğüne, İl jandarma Komutanlığına, Köylere Hizmet Götürme Birlik Başkanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.