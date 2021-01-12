Ağrı'da Diş Hekimi İlhami Yıldız mezun olduğu okula Z Kütüphane kurdu

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Diş Hekimi İlhami Yıldız'ın mezun olduğu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi bünyesinde kurduğu Z Kütüphanenin açılışını gerçekleştirildi.

Ağrı Özel İnci Dent Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi sahibi Diş Hekimi İlhami Yıldız, mezun olduğu 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi bünyesinde zenginleştirilmiş kütüphane olarak adlandırılan” Z Kütüphanesi”ni kurdu. Kendi adını taşıdığı Diş Hekimi İlhami Yıldız Kütüphanesinin açılış töreni düzenlendi. Kütüphanenin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Müdür yardımcıları Edip Erdoğan ve İshak Hasanoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Çetin, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, beraberindekilerle kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi. Kütüphaneyi gezip bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, okulda kütüphane kurduğundan dolayı Diş Hekimi İlhami Yıldız'a teşekkür etti. Daha sonra okulda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlerle bir araya geldi. Öte yandan Diş Hekimi İlhami Yıldız tarafından kütüphaneye yaklaşık 3 bin kitap bağışlandığı öğrenildi.