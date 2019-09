Ağrı'da doğal gaz kullanımının artması kömür satışlarını düşürdü

Ağrı'da bu yıl doğal gaz kullanımının artması kömür satışlarını olumsuz etkiledi. Kömürcüler, doğal gazın gelmesiyle birlikte kömür satışının yüzde 30 civarında azaldığını belirtti.

Havaların soğumaya başlamasıyla kış hazırlıklarına başlayan Ağrılılar, yaz mevsimiyle birlikte hız kazanan doğal gaz çalışmalarıyla doğal gaz kullanımına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların doğal gaz kullanımına yoğun ilgi göstermesi kömür satışlarını olumsuz etkilerken, kömürcüler satışların yüzde 30 civarında düştüğünü söyledi.

Eskisi gibi satış yapamadıklarını söyleyen kömürcü Tekin Tangaç, kalorifer kömürü kullanan vatandaşların sayısının azaldığını belirterek, doğal gazın yaygınlaşmasıyla geçen yıla kıyasla bu yıl kömür satışlarında yüzde 30'luk bir azalma olduğunu aktardı.

Tangaç konuşmasında Ağrı'da doğal gaza geçme konusunda kararsızlık yaşayan vatandaşların olduğunu da belirterek, "Ağrı'ya doğal gazın gelmesi ile birlikte kömür satışlarımız olumsuz etkilendi. Şu an insanlar tam karar vermiş değiller. Bazıları doğal gaz çekmiş bazıları çekmemiş. Şimdi bu çekmeyenler bekliyorlar. Kömür almadılar hala. Çekenler de bekliyor. Doğal gazın bu sene yapacağı etkiyi bekliyorlar. Tabi havalar soğudu ama bizim kömür satma sezonu da tam başlamış değil. Ancak şu anlık geçen seneye oranla kömür satışlarımızda ortalama bir düşüş var. Doğal gazdan dolayı Ağrılı vatandaşımız bu yıl kömürü az alacak gibi" dedi.

Kömür fiyatlarına da değinen Tekin Tangaç, doların düşmesinin kömür fiyatlarını düşürdüğünü fakat doğal gazın yoğun olarak kullanılmaya başlanılmasının kömür satışlarının artmasına engel olduğunu belirtti. Tangaç, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Kömür fiyatlarına gelirsek, fiyatlarda da geçen seneye göre bir düşüş oldu. Çünkü bu yıl dolar fiyatı geçen yıla göre daha uygun. Biz geçen sene kömürün tonunu bin 900 TL ile 2 bin TL arasında sattık. Bu yıl bin 400 TL ile bin 500 TL arasında satıyoruz. Kömür fiyatları dolara bağlı. Bu fiyatlar kalorifer kömürü için geçerli. Tabi soba kömürü daha uygun. Bizim alıp burada sattığımız kömür de ithaldir. Trabzon'dan geliyor. Yani geçen seneye göre kömür satışlarında durgunluk yaşanıyor. Bunu da doğal gaza bağlıyoruz. Bu yüzden doğal gazın Ağrı'ya gelmiş olması bizim satışlarımızı şu an olarak olumsuz etkilemiş görünüyor. Ancak kırsal kesim olduğu için vatandaşlarımız her zaman kömür almak durumunda. O yüzden pek etkileneceğini sanmıyorum."

Kömür satışlarında durgunluk yaşandığını belirten bir diğer kömürcü Derviş Keski ise daha çok soba kömürü sattıklarını dile getirdi. Keski, "Kömürde şu an satışlarımız durgun. Kömür hala pahalı. Satışlar baya düşük. Tabi bir de doğal gaz geldi Ağrı'ya. Bu da çok etkili oldu satışlar üzerinde. Özellikle kalorifer kömürü satışları yarı yarıya düştü. Şu anda en çok soba kömürü satıyoruz. Soba kömürü de dolar endeksli olduğu için pahalı. Geçen seneye göre biraz daha uygun olsa da hala pahalı. Vatandaş alamıyor. Şu an soba kömürünün tonu bin 250 TL. Kalorifer kömürünün ise tonu bin 450 TL. doğal gazın Ağrı'ya gelmesi de şu anda kömürcü esnafını olumsuz etkiledi diyebiliriz. Satışlar yarı yarıya düşmüş. Şu an sadece soba kömürü satışları iyi durumda. Havalarda erken soğudu ama halen vatandaşın büyük bir kısmı kömür almamış durumda" şeklinde konuştu.