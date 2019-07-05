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Ağrı'da doğalgaz çalışmaları devam ediyor

Ağrı’da geçtiğimiz yıl başlayan doğalgaz hattı döşeme çalışmaları yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor.

Ağrı'da geçtiğimiz yıl başlayan doğalgaz hattı döşeme çalışmaları yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor.


Ağrı Belediyesi ve AKSA Doğalgaz firması ortaklığıyla yürütülen çalışmalar Cumhuriyet, Leylekpınar, Gazi, Kazım Karabekir, Sıtkiye, Alpaslan, Murat, Hürriyet, Abide ve Fırat mahalleleri olmak üzere toplamda 10 mahallede devam edecek. Gazi Mahallesi üzerinde başlatılan çalışmalar sırasıyla diğer mahallelerde yürütülecek.


Doğalgaz altyapısı 75 bin metre hat ve 2 bin metre istasyon revizyon çalışması olarak gerçekleşecek. Çalışmaların sonunda yaklaşık 9 bin 500 aboneye ulaşılması hedefleniyor. Çalışmalar Ekim ayının sonuna kadar devam edecek.

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