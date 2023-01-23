İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da don etkili oldu

Ağrı’da, Ocak ayının son günlerine girilmesine rağmen etkisini göstermeyen kar nedeniyle kuru soğuk etkili oluyor.

Ağrı'da, Ocak ayının son günlerine girilmesine rağmen etkisini göstermeyen kar nedeniyle kuru soğuk etkili oluyor.


Kış mevsiminin en sert geçtiği illerin başında gelen Ağrı'da her yıl Kasım ayında yağan kar, Ocak ayında olunmasına rağmen etkisini göstermedi. Bunun yerine zaman zaman sıfırın altına düşen hava sıcaklıkları nedeniyle soğuk hava etkisini gösterirken, kentin birçok bölgesinde don meydana geldi.

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