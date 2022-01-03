Ağrı'da dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı, 76 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kış mevsiminin en belirgin hissedildiği illerin başında gelen Ağrı'da, soğuk hava yerini dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışına bıraktı. Yağışla birlikte yeniden beyaz örtüye bürünen kentte, ağaçlar ve araçlar karla kaplandı. İl Özel İdaresine bağlı ekipler ise ulaşıma kapanan 76 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.