Ağrı'da Drama ile Bedensel Söz Hakkım Eğitimi düzenlendi

Ucim Derneği, okul öncesi öğrencilerine yönelik, Drama yöntemi ile Bedensel Söz Hakkım eğitiminin ikincisini Ağrı'nın Diyadin ilçesinde gerçekleştirdi.

Çağdaş Drama Derneği ve UCIM Derneği'nin MEB onaylı uzman Drama eğitmenleri ile UCIM AB Proje Ekibinde görevli eğitmen, psikolog, iletişimci, avukat ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibin ortaklaşa hazırladığı özel eğitim çocuklar tarafından büyük ilgi gördü.

T.C.Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından AB desteği ile uygu-lanan ve Sivil Toplum Destek Programı'nın üçüncü dönem kapsamındaki “Güçlü UCİM, Güçlü Çocuklar” projesinde yer alan eğitim faaliyetlerinden biri olan etkinlik, Ağrı Diyadin Anaokulu öğrencileri ile deneyimlendi.

Toplam 12 ilde devam edecek çalışmayı, UCIM AB Proje Eğitim Koordinatörü Mehtap Gür, Çağdaş Drama Derneği Eğitmenlerinden Özge Metinnam, UCIM Ağrı İl Sorumlusu Yusuf Yıldırım ve Koordinatörleri ile birlikte gerçekleştirdi.

Eğitim hakkında konuşan UCİM Ağrı İl Sorumlusu Yusuf Yıldırım, “ Eğitimin gücüne güveniyor, UCİM olarak eğitimlere çok önem veriyoruz. Çocuk ihmal ve istismarında önleyici faaliyetler kapsamında binlerce bireye eğitim verdik ve Türkiye'de 12 ilde gerçekleştirilecek Drama ile “Bedensel Söz Hakkım” Eğitiminin ikincisini Ağrı'da yoğun katılım ile gerçekleştirdik. Velilerimizden çok güzel geri dönüşler ve birçok okuldan davet aldık. Verdiğimiz eğitimler ve gerçekleştirdiğimiz faaliyetler sonrasında aldığımız bu olumlu bildirimler ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor, çalışmalarımızda bize güç veriyor. UCİM Ağrı ekibi olarak durmadan yorulmadan çalışmaya devam edecek elimizden geldiğince çok kişiye ulaşıp çocuklarımızı tüm kötülüklerden korumak için gayret göstereceğiz.” ifadelerine yer verdi.