Ağrı'da durdurulan tırda bin 245 altın sikke ele geçirildi

Ağrı'da bir tırın dorsesine gizlenmiş bin 245 altın sikke ele geçildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Gürbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Doğubayazıt-İran kara yolundaki bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda tırın dorsesinde bulunan yedek lastik içerisine gizlenmiş vaziyette bulunan bin 245 altın sikke ele geçirildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada tır sürücüsü M.N.E. yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.