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Ağrı'da “e-Twinning Engeller Aşan Yürekler” projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “e-Twinning engeller Aşan Yürekler” projesi kapsamında hazırlanan engellerle yaşam kitabında şiir ile resimleri yer alan öğrenciler ve danışman öğretmenleri makamında kabul etti.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “e-Twinning engeller Aşan Yürekler” projesi kapsamında hazırlanan engellerle yaşam kitabında şiir ve resimleri yer alan Eleşkirt Çetinsu Ortaokulu ile Merkez Selçuk Ortaokulu öğrencileri, danışman öğretmenleri ve velileri makamında kabul etti. Öğrencileri ve danışman öğretmenlerini tebrik eden Tekin, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğrenciler şiir ve resimlerinin bulunduğu kitaplarını imzalayarak Tekin'e hediye etti. Tekin ise, öğrencilere teşekkür ederek, çeşitli hediyeler verdi. Danışman öğretmenlerden proje ve kitap hakkında bilgi alan Tekin, danışman öğretmenlere de çeşitli hediyeler verdi. Ziyarete Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç ve Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürü Burhan Kurt eşlik etti.


Öte yandan Eleşkirt Çetinsu Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Nalan Altun'un girişimiyle proje kitapları öğrenci Tuba Polat'la imza günü yapılarak satılacak ve kitap gelirleriyle engelli bir öğrenciye akülü bir sandalye alınacağı öğrenildi.

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