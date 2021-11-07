Ağrı'da ‘Eğer Bu Bir Film Olsaydı' oyunu sergilendi

Ağrı'da, Devlet Tiyatrosu tarafından gösterimi gerçekleştirilen ‘Eğer Bu Bir Film Olsaydı' adlı tiyatro oyununu sergilendi.

Ağrı Valiliği tarafından kente getirilen ve Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafından Ağrı Kültür ve Kongre Merkezinde sergilenen ‘Eğer Bu Bir Film Olsaydı' adlı tiyatro oyununa Vali Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.