Ağrı'da eğitim seminerleri başladı

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ''Temel Eğitimde 10.000 Okul'' projesi kapsamında öğretmen, veli, okul müdürleri, müdür yardımcıları ve personellerine yönelik eğitim seminerleri başladı.

Ağrı Araştırma ve Geliştirme Merkezinde okul yöneticilerine yönelik düzenlenen seminere İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç, okul müdürleri ve müdür yardımcıları katıldı. Seminerde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,”Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından okullar arası başarı ve imkân farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesi kapsamında, Müdürlüğümüzce belirlenen 199 dezavantajlı okulun; okul yöneticilerine, öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve okul personellerine yönelik akademik başarıya katkı, sosyal işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin ve verimli kullanımında farkındalık oluşturmak, okul iklimini güçlendirerek eğitimin niteliğini artırmak konularında hizmetiçi eğitim seminerleri planlanmıştır. Bu seminer planlamaları doğrultusunda bugün itibari ile hafta içi 15.00-19.00 saatleri arasında okul idarecilerimize; etkili dinleme, iletişim, protokol kuralları, okul- aile iş birliği geliştirme, bilişim sistemleri, temel yönetim becerileri ve liderlik konularında eğitim seminerleri başlamıştır. Yine bugün Halk Eğitim Merkezi salonunda okulların hizmetli kadrosundaki personellerimize yönelik; hijyen eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, atık yönetimi ve sıfır atık eğitimi, enerji tasarrufu eğitimi, iş başında psikolojik dayanıklılık eğitimi, ilk yardım eğitimi ve etkili iletişim teknikleri eğitimleri verilmeye başlanmıştır. Ayrıca Naci Gökçe Anadolu Lisesinde öğretmenlerimize yönelik; sınıf yönetimi, kodlama eğitimi, ilk yardım eğitimi, eğitimde yeni yaklaşımlar, eğitimde teknoloji kullanımı, etkili okuma-yazma yöntem ve teknikleri, özel gereksinimli çocukların eğitimi ve etkinlik temelli ders tasarımı eğitimi konularında eğitim semineri verilmektedir. Ayrıca okullarımızın belirlediği program dahilinde velilere yönelik; ailenin okul başarısındaki rolü, bağımlılıkla mücadele, ilk yardım eğitimi, kaynakların etkili ve verimli kullanımı, şiddetin önlenmesi, olumlu davranış geliştirme, veli- öğretmen iletişim teknikleri eğitimleri düzenlenecektir. Öğrencilere yönelik ise robotik kodlama, etkili ders çalışma teknikleri, hızlı okuma teknikleri, dikkat geliştirme teknikleri, bağımlılıkla mücadele, eğitimde mobil uygulamalar, akran zorbalığı eğitimi gibi faaliyetler yapılacaktır”dedi.