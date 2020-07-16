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Ağrı'da eğitim ve öğretim konulu proje toplantısı yapıldı

Ağrı’da Valilik Koordinesinde eğitim ve öğretim konulu proje toplantısı gerçekleştirildiVali Dr.

Ağrı'da Valilik Koordinesinde eğitim ve öğretim konulu proje toplantısı gerçekleştirildi


Vali Dr. Osman Varol'un başkanlık ettiği toplantıya; Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Ağrı Valiliği Proje Koordinasyon Merkezi uzmanları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi personeli katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünce sürdürülen projelerin görüşüldüğü toplantıda; yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alınarak, yapılması planlanan projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.


Toplantıya ilişkin konuşan Vali Dr. Osman Varol, "Bu toplantı ile önümüzdeki eğitim öğretim yılında Bakanlığımızın ulusal eğitim politikaları dışında ilimizde özel olarak yürüteceğimiz çalışmaları ve projeleri tespit etmiş olacağız" dedi.

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