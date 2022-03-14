İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da eğitime kar engeli

Ağrı’da yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle 6 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.


Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Doğubayazıt, Patnos, Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 15 Mart Salı günü için eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.

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