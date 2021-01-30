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Ağrı'da ekipler uzak köylere ulaşarak 85 yaş üzeri vatandaşları aşılıyor

Ağrı’da filyasyon ve mobil aşı ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında olumsuz hava koşullarına rağmen uzak köylere ulaşarak 85 yaş üzeri vatandaşlara aşı yapıyor.

Ağrı'da filyasyon ve mobil aşı ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında olumsuz hava koşullarına rağmen uzak köylere ulaşarak 85 yaş üzeri vatandaşlara aşı yapıyor.


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan filyasyon ve mobil aşı ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen uzak köylere ulaşarak 75 yaş ve üstü evde sağlık hizmeti alan vatandaşlar ile 85 yaş üzeri vatandaşları aşılıyor. Uzun uğraşlar sonucu Eleşkirt'e bağlı Aydoğdu köyü ile Taşlıçay'a bağlı Geçitveren köyüne ulaşan ekipler burada bulunan vatandaşların aşılarını yaptı.

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