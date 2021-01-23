Ağrı'da eksi 32 derecede kazma ve küreklerle kar temizleme çalışması yaptılar

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan temizlik personelleri eksi 32 derecede hastane bahçesinde biriken kar ve buz yığınlarını ellerine aldıkları kazma ve küreklerle temizlediler.

Termometrelerin sıfırın altında 32 dereceyi gösterdiği Ağrı'da soğuk havalar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan personeller ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yoğunluğun azaldığı hastanede genel temizlik çalışması başlattı. Hastane bahçesinde yaya yollarında oluşan buzları ve biriken kar yığınlarını ellerine aldıkları kazma ve küreklerle temizleyen hastane çalışanları hastanenin içerisinde ise temizlik ve dezenfekte işlemleri yaptı.

Soğuk havalar nedeniyle çalışırken üşüyen personeller hastane bahçesinde ateş yakarak ve çay içerek ısınmaya çalıştılar. Havaların soğuk olmasının vatandaşa hizmet etme noktasında kendilerine engel olamayacağını belirten Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Müdür Yardımcısı Cevdet Taşdemir, soğuk havalar ve korona virüs salgınına rağmen Ağrı halkına hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.