Ağrı'da elektrik direğine çarpan araç kaza yaptı: 5 yaralı

Ağrı'da elektrik direğine çarparak kaza yapan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Ağrı'da elektrik direğine çarparak kaza yapan araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Tutak ilçesinden Ağrı'ya doğru gelen araç sürücüsü kontrolünü kaybedince elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç içerisinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.