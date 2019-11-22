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Ağrı'da emekli öğretmene vefa ziyareti

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında emekli öğretmen Cafer Erdoğan’ı evinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında emekli öğretmen Cafer Erdoğan'ı evinde ziyaret ederek öğretmenler gününü kutladı.


Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında Milli Eğitim Şube Müdürü Selahattin Bilgiç ve öğretmenlerle birlikte emekli öğretmen Cafer Erdoğan'ı evinde ziyaret etti. Erdoğan'a çeşitli hediyeler takdim eden Tekin, Erdoğan'ın öğretmenler gününü kutladı. Erdoğan'a verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eden Tekin, Erdoğan'ın öğretmenlik anılarını dinledi. Erdoğan ile bir süre sohbet eden Tekin, emekli olan ve görev yapan tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Ziyaretten dolayı Tekin'e, Bilgiç'e ve öğretmenlere teşekkür eden Erdoğan, tüm meslektaşlarının öğretmenler gününü kutladı.

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