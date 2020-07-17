Ağrı'da Empatinin Sihirli Lambası Projesi

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Empatinin Sihirli Lambası Projesi'nin Tertip Komitesi Başkanı ve Gazeteci Yaşar İçen'i makamında kabul etti.

Türkiye genelinde Pandemi sebebiyle evden çıkamayan çocukları mutlu etmek amacıyla başlatılan Empatinin Sihirli Lambası Projesi'nin Tertip Komitesi Başkanı ve Gazeteci Yaşar İçen, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamında ziyaret ederek proje hakkında bilgiler verdi. Ülke genelinde çocukların hediyeleşme çalışmasını yaptıklarını belirten İçen, ”Pandemi sebebiyle evden çıkamayan çocukları mutlu etmek amacıyla Empatinin Sihirli Lambası Projesini başlattım. ‘Mutlu olmak için mutlu olmayı seçenler' sloganıyla çıktığımız yolda amacımız pandemi nedeniyle evde kalan çocuklarımızla hediyeleşmek ve onları mutlu etmektir. Projemize destek ve katkı sağlayan Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel tarafından 85 Ağrılı çocuğumuzun hediyesini teslim ettik. Konukseverliğinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Faruk Tekin'e ve projemize destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ”Pandemi sürecinde evde çıkamayan çocuklarımızı mutlu eden ve gülümsemesine katkı sağlayan başta Ordu Valimiz Sayın Tuncay Sonel'e, Gazeteci İçen'e ve hayırseverlere çok teşekkür ederim”ifadelerini kullandı. Daha sonra Gazeteci İçen ile bir süre görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ziyaret anısına plaket taktim etti.