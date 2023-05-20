Ağrı'da en çok kitap okunan okullar ve en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri verildi

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde yürütülen "Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında, il merkezinde en çok kitap okunan okullar ve en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri verildi.

Halk Eğitim Merkezi salonunda düzenlenen ödül programına Vali Vekili Bülent Şimşek, Vali Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İshak Hasanoğlu, şube müdürü Selahattin Bilgiç, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Behzat Koçer'in sunuculuğunu üstlendiği programda, Hayrettin Atmaca Anadolu Lisesi ve Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından şiir ve müzik dinletisi gerçekleştirildi. "Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi il merkezinde en çok kitap okuyan okullar; ilkokul kategorisinde Özveren İlkokulu, ortaokul kategorisinde Tezeren 4. Boğaziçi Ortaokulu ve lise kategorisinde Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu. En çok kitap okuyan ilkokul öğrencileri; Özveren İlkokulu öğrencisi Melisa Akbaş birinci, Özveren İlkokulu öğrencisi Mücahit Mert Oluç ikinci, İbrahim Çeçen İlkokulu öğrencisi Zübeyir Hamza Mızrak üçüncü ve Selahaddin Eyyubi İlkokulu öğrencisi İrem Nur Demir dördüncüsü oldu. En çok kitap okuyan ortaokul öğrencileri; Cumhuriyet Ortaokulu öğrencisi Seniha Yüzbaşı birinci, Alpaslan Ortaokulu öğrencisi Elanur Arslan ikinci ve Akşemsettin Ortaokulu öğrencisi Şevin Çelik üçüncülüğü elde etti. En çok kitap okuyan lise öğrencileri; Naci Gökçe Anadolu Lisesi öğrencisi Şilan Yalçın birinci, Naci Gökçe Anadolu Lisesi öğrencisi Songül Böke ikinci ve Öğretmen Nurgül Gelturan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Nisanur Kılıçaslan üçüncü oldu. İl protokolü tarafından en çok kitap okunan okullar ve en çok kitap okuyan öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program sonunda dereceye giren okul yöneticileri ve öğrencileri tebrik eden Vali Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi.