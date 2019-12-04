Ağrı'da Engelli Öğrencilerden Dünya Engelliler Farkındalık Günü Programı

Ağrı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda engelli öğrenciler ve ailelerine yönelik düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.

Özel eğitim öğrencilerinden oluşan Konya Büyükşehir Belediyesi Özel Gençler Mehter Takımının seslendirdiği marş ve ezgilerin ardından Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Yılmaz Adana günün anlam ve önemini belirten açılış konuşmayı yaptı.

Adana yaptığı konuşmada, “Engelliler günü sadece ülkemizde değil Dünyanı bi sorunu haline geldiğinden Birleşmiş Milletler bağlı bir çok ülkede 3 Aralık tarihinde etkinlikler düzenlemektedir. Buda engelliler ile ilgili bir farkındalık oluşturmaktadır. Engellilere hizmet etmek gönül işidir ve yapmış olduğumuz her hizmet bir gün bizim içinde gerekli olacağını unutmamalıyız çünkü her birey bir engelli adayıdır. Engellileri sahiplendikçe onların hayatlarını engelsiz hale getirebiliriz ve engelliler ile empati kurmamız onları anlamamıza yardımcı olur. Asıl engelli karşısına bir sorun çıktığı zaman pes eden, onu aşmak için mücadele etmeyendir. Bu işte sihirli kelime sevgidir bu sebeple biz onları sevdiğimiz sürece başarılı oluruz ve onları daha iyi anlarız. Amel defterine günah yazılmayan, bundan sonrada yazılmayacak olan sadece bakışları, sevgilerini bize hissettiren bu çocuklara sahip çıkmak hepimizin boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Program, Ağrı Özel Eğitim Uygulama Okulu ile OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan çeşitli etkinliklerle devam etti.

Gösterilerin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.