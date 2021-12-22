Ağrı'da Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu'na 109 bin 38 Euro Hibe

Konu ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, “Müdürlüğümüzce 2021 Yılı Erasmus+ Çağrı döneminde başvurusu yapılıp Okul Eğitimi alanında kabul edilen akreditasyonumuz 109 bin 38 Euro hibe almaya hak kazanmıştır.” dedi.

Kökrek, “Erasmus+ akreditasyonu, 2022-2027 yılları arasını kapsamaktadır. Bu sayede ilimizde eğitim kurumlarımızla konsorsiyumlar gerçekleştirilecek, yükseköğretim kurumlarıyla bir araya gelerek işbirliği yapması ve Avrupa Dayanışma Programı kapsamında proje deneyimi kazanmaları sağlanacaktır. Okul Eğitimi Personel Hareketliliği için destek hakkı kazandığımız Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu ilimize, kurum ve kuruluşlarımıza Erasmus+ Programı kapsamındaki hedeflerini ve hareketliliklerini daha uzun vadede planlama ve gerçekleştirme imkânı sunulacaktır.” İfadelerini kullandı.