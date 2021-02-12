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Ağrı'da Eren-3 operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Ağrı’da İl Jandarma Komutanlığınca Doğubayazıt ilçesinde Eren-3 operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ağrı'da İl Jandarma Komutanlığınca Doğubayazıt ilçesinde Eren-3 operasyonları kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Jandarma Genel Komutanlığı resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda konuya ilişkin şu açıklamalara yer verildi:


“Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca Doğubayazıt'ta, Eren-3 operasyonu kapsamında; 1 piyade tüfeği, 2 el bombası, 5 şarjör ve çok sayıda suç unsuru ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir”.

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