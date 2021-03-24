İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu

Ağrı’da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 kişi tutuklanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Ağrı'da silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 3 kişi tutuklanırken çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünün il genelinde silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yaptığı 5 aylık çalışmalar neticesinde Patnos, Niğde ve Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 18 şahsın ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 1 kişi kendiliğinden teslim olurken firari olan 2 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Gerçekleştirilen eş zamanlı silah kaçakçılığı operasyonu ile alakalı olarak gözaltına alınan 16 şüpheli şahıstan 2 şahıs ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltındaki diğer 14 şahıs Patnos Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Konuyla alakalı 3 şahıs ise tutuklandı.


Şahısların ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda PKK/KCK Terör Örgütüne ait örgütsel dokümanlar, silah yapımında ve tamiratında kullanılan çok sayıda silah malzemesi ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.