Ağrı'da eTwinning bilgilendirme toplantısı

Konu hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,”İlimiz genelinde okullarda yapılmakta olan eTwinning bilgilendirme toplantılarına ara vermeden devam ediyoruz. Ağrı eTwinning İl Koordinatörü Büşra Karaca tarafından merkez ilçemize atanan tüm sözleşmeli aday öğretmenlerimize eTwinning Portal Tanıtımı ve Web 2.0 araçlarının tanıtım eğitimi verilmiştir. Eğitim sonunda tüm öğretmenlerimizden okullarındaki diğer öğretmenleri de eTwinning portalı hakkında bilgilendirmeleri, idarecilerini ve öğretmenlerini sisteme kaydetmeleri istenmiştir. Bununla beraber eğitime katılan tüm öğretmenlerden eTwinning Projesi başlatmaları veya bir projeye ortak olmaları talep edilmiştir. Ayrıca ilimiz merkez ilçesinde proje okulu seçilen nitelikli okullarımız olan Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi, Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi, Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ağrı Dağı Anadolu Lisesi öğretmenlerine de aynı eğitim bu ay içerisinde verilmiştir. Bilgilendirme toplantıları ile eTwinning sistemine kayıt olan öğretmen sayısı her geçen gün artmaktadır. İlimizde portala kayıtlı okul sayımız 659, öğretmen sayımız 1394 iken proje sayımız 381'e yükselmiştir”dedi.