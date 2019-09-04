Ağrı'da evde bakım hizmeti başladı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın belediye bünyesinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında başlattığı Ağrı Evde Bakım Hizmetleri (AĞBİM) hayata geçirildi.

Ağrı Belediyesi engelli, ihtiyaç sahibi, yaşlı veya kronik sağlık sorunu olan hastalar için evde bakım hizmeti başlattı. Hastaların ücretsiz olarak yararlanacağı hizmette, 10 araç hizmet verecek. AĞBİM kapsamında Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı dört kişilik bir ekip önceden randevu alınan evlere gidip, tüm temizliğini yapacak. Tüm ihtiyaç malzemeleri de belediye görevlileri tarafından evlere getirilip ailelere teslim edilecek.

AĞBİM projesinin seçim vaatlerinden olduğunu belirten Belediye Başkanı Savcı Sayan, hayata geçirilen uygulama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ağrı'da evde bakım hizmeti gerçekleştireceğimize dair söz vermiştik. Dolayısıyla biz bu araçlarla Ağrı'da bakıma muhtaç ailelere gideceğiz. Onların evleri temizlenecek, bakımları yapılacak, buz dolaplarına gereken ihtiyaçları konulacak. Ayrıca gidecek sağlık personeli, sağlık bakanlığı ile işbirliğimiz var, orada şekerine tansiyonuna bakacak. Hastaneye gitmesi gerekiyorsa hastaneye gönderilecek. 15 günde bir bu evleri biz gideceğiz ziyaret edeceğiz, onlara gereken hizmeti yapacağız. Yaşlılara bakmak, değer vermek bizim geleneğimizdendir, örfümüzdendir ve adetimizdendir. Bu proje önemli bir proje gönül işi, biz bu proje ile bakıma muhtaç ailelerin kalmayacağını düşünüyoruz. 10 tane aracımız mahallelerde bu hizmeti personelimizle birlikte yürütecek. Belediye tarafından karşılanacak, bu anlamda bize yardım etmek isteyen iş adamı, hayırsever insanlar varsa, bu insanlara yardımım dokunsun diyebilecek insanlar varsa onlarında katkısını bekliyoruz. Herhangi bir ücret yok, tamamen belediyemizin sosyal proje kapsamında gerçekleştirdiği bir durumdur. Biz evde bakım hizmeti ile muhtaç, ihtiyaç sahibi, yaşlı ve kimsesi olmayan ailelere koşacağız. Onlara hizmet etmek bizim için şereftir” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Sayan yaptığı açıklamada seçim öncesi verdiği vaatlerin tek tek hayata geçirileceğini söyledi.