İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağrı'da eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

Ağrı’da bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak doğaya bırakıldı.

Ağrı'da bir eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak doğaya bırakıldı.


Merkeze bağlı Taştekne köyünde bir eve giren yılanı ev sahibi kendi imkânları ile çıkaramayınca itfaiye ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, evin etrafında ateş yakarak yılanın dumandan etkilenerek dışarıya çıkmasını sağladı. Uzun uğraşlar sonucunda yılanı bulunduğu yerden çıkaran itfaiye ekipleri, yılanı doğaya bıraktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.