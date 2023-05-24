İhlas Haber Ajansı

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Ağrı'da FETÖ 'mahrem sorumlusu' yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adliyenin ’mahrem sorumlusu’ olarak faaliyet yürüten ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, adliyenin 'mahrem sorumlusu' olarak faaliyet yürüten ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi gözaltına alındı.


Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesine yönelik gizlilik içerisinde yürütülen operasyon sonucunda adliyenin 'mahrem sorumlusu' olarak faaliyet yürüten ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin, örgüt içerisinde gizli iletişimi sağlayan 'Bylock' programını kullandığı ve örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleşmeleri için faaliyet gösterdiği tespit edildi.

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