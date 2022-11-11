İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağrı'da fidanlar toprakla buluştu

Ağrı’da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen ’Fidan Dikim Seferberliği’ programı çerçevesinde toplamda 24 bin fidan toprakla buluştu.

Ağrı'da "Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla düzenlenen 'Fidan Dikim Seferberliği' programı çerçevesinde toplamda 24 bin fidan toprakla buluştu.


Her yıl 11 Kasım gününün “Milli Ağaçlandırma Günü” olarak kutlanması sebebiyle, 81 ilde eş zamanlı olarak fidan dikim programı düzenlendi. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve il protokolünün katılımıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde düzenlenen 'Fidan Dikim Seferberliği' programında; öğrenciler, sivil toplum kuruluşları gönüllüleri ve vatandaşların katılımıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.