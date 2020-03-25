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Ağrı'da fırıncılar ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıtıyor

Ağrı’da fırın işleten ortaklar Talip Ölçer ve Uğur Taştan, korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor.

Ağrı'da fırın işleten ortaklar Talip Ölçer ve Uğur Taştan, korona virüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtıyor.


Ağrı Merkez Kağızman Caddesi'nde bulunan ekmek fırınını işleten ortaklar Talip Ölçer ve Uğur Taştan korona virüs dolayısıyla mağduriyet yaşayan gündelik işçiler ve vatandaşlara ücretsiz ekmek dağıtarak örnek bir uygulama başlattı. Fırınlarının camına "Kovid-19 sebebiyle işini kaybeden vatandaşlarımıza ay sonuna kadar ücretsiz ekmek verilecektir" yazısı asan işletmecilerden Uğur Taştan yaptığı açıklamada, sıkıntılı süreçlerin atlatılmasında birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunu söyledi.



“Umuyoruz ki bu yardım kampanyası tüm meslektaşlarımıza örnek olur”


Korona virüs salgınından önce işletmelerinde yine ‘Askıda ekmek' uygulaması ile gönüllü vatandaşlarında desteği ile ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştıklarını belirten Taştan, “Ülkemiz ve milletimizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte birçok vatandaşımız mağdur oldu. Bizde bu mağduriyeti gidermek adına ortağımızla birlikte ihtiyaç sahiplerine bedava ekmek dağıtma kararı aldık. Bu süreçte salgınla mücadelede Hükümetimizin Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın bu süreci nasıl iyi yönettiğini gördük. Bizde bu sürece bu şekilde katkıda bulunmak istedik. Bu süreçte mağdur olan vatandaşlarımız oldu. Bilindiği üzere birçok kafe ve kıraathane iş yeri kapanmış durumda. Birçok insanımız şu anda ‘Evde Kal' çağrısına uyuyor. Bizde elimizden geldiğince bu çağrıya uyuyoruz. Umuyoruz ki bu yardım kampanyası tüm meslektaşlarımıza örnek olur. Umuyoruz ki fırsatçılara fırsat vermeden bu süreci iyi bir şekilde atlatırız. Devlet ve millet el ele veririz” dedi.



“Paramız olmasa da gelip ekmeğimizi alabiliyoruz”


Fırının müşterilerinden Kemal Gül ise, “Çok iyi bir işletme. Çok da güzel bir uygulama başlatmışlar. Sürekli buradan ekmek alıyoruz. Paramız olmadığı zamanlarda da sıkıntısız bir şekilde ekmeğimizi gelip alabiliyoruz. Allah kendilerinden razı olsun. Şu an halkımız çok zor durumda. İsteyen gelip ekmeğini alabiliyor. Allah onlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

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